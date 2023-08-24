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У Комітеті ВРУ заслухали інформацію щодо обставин закупівель Міноборони зимового одягу для військових

13:26, 24 серпня 2023
У народних депутатів виникли сумніви щодо відповідності представленого Заступником міністра комплекту військової форми тим комплектам, які були закуплені Міноборони у Туреччині.
У Комітеті ВРУ заслухали інформацію щодо обставин закупівель Міноборони зимового одягу для військових
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У середу, 23 серпня, під головуванням Анастасії Радіної відбулось засідання Комітету з питань антикорупційної політики.

На ньому заслуховувалась інформація, оприлюднена в ЗМІ, щодо обставин закупівель Міністерством оборони України зимового одягу для військовослужбовців.

У пресслужбі Апарату ВРУ повідомили, що на засіданні Комітету заслухали інформацію Ярослава Железняка про факти здійснення закупівель Міноборони зимового одягу для військовослужбовців через корупційні схеми.

Заступник міністра оборони України Денис Шарапов поінформував присутніх щодо порядку проведення Міноборони закупівель військової форми для військовослужбовців, а також продемонстрував у залі засідання один із комплектів зимової військової форми.

Однак, як пишуть у пресслужбі Апарату ВРУ, у народних депутатів виникли сумніви щодо відповідності представленого Заступником міністра комплекту військової форми тим комплектам, які були закуплені Міноборони у Туреччині.

Окрім того, народні депутати – члени Комітету також не отримали відповідь на запитання, поставлене Головою Комітету Анастасією Радіною, чому Міноборони без конкурсних засад  звернулось саме до компанії «Vector avia hava araclari» (Туреччина), засновником якої є громадянин України Роман Плетньов.

За підсумками засідання було вирішено продовжити заслуховування посадових осіб Міністерства оборони та правоохоронних органів на одному з наступних засідань Комітету для отримання вичерпної та достовірної інформації, що стосується обставин закупівель Міноборони для потреб військовослужбовців, а також розслідування кримінальних проваджень за фактами зазначених закупівель Міністерством оборони.

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