Внаслідок удару по Дніпру – 10 постраждалих: фото руйнувань

Вночі ворог влучив в транспортний об’єкт Дніпра.

Джерело фото: Telegram / Сергій Лисак

Цієї ночі росія вдарила ракетами по Дніпру, поціливши в транспортний об’єкт. Внаслідок обстрілу постраждали постраждали десять громадян, – повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла до 10», – йдеться у повідомленні.

Наразі в лікарні у стані середньої тяжкості перебувають троє людей: 55-річна жінка та чоловіки 33 та 48 років.

Сергій Лисак опублікував фото – єдине, на що здатен «руський мир».

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