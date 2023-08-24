В результате удара по Днепру – 10 пострадавших: фото разрушений

Ночью враг попал в транспортный объект Днепра.

Источник фото: Telegram / Сергей Лысак

Этой ночью россия ударила ракетами по Днепру, попав в транспортный объект. Вследствие обстрела пострадали пострадали десять граждан, – сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«Количество пострадавших из-за ракетного удара по Днепру возросло до 10», – говорится в сообщении.

Сейчас в больнице в состоянии средней тяжести находятся три человека: 55-летняя женщина и мужчины 33 и 48 лет.

Сергей Лысак опубликовал фото - единственное, на что способен «русский мир».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.