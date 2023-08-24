В Комитете ВРУ заслушали информацию об обстоятельствах закупок Минобороны зимней одежды для военных

У народных депутатов возникли сомнения в соответствии представленного Заместителем министра комплекта военной формы тем комплектам, которые были закуплены Минобороны в Турции.

В среду, 23 августа, под председательством Анастасии Радиной прошло заседание Комитета по вопросам антикоррупционной политики.

На нем заслушивалась информация, обнародованная в СМИ, по поводу обстоятельств закупок Министерством обороны Украины зимней одежды для военнослужащих.

В пресс-службе Аппарата ВРУ сообщили, что на заседании Комитета заслушали информацию Ярослава Железняка о фактах осуществления закупок Минобороны зимней одежды для военнослужащих через коррупционные схемы.

Заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов проинформировал присутствующих о порядке проведения Минобороны закупок военной формы для военнослужащих, а также продемонстрировал в зале заседания один из комплектов зимней военной формы.

Однако, как пишут в пресс-службе Аппарата ВРУ, у народных депутатов возникли сомнения в соответствии представленного Заместителем министра комплекта военной формы тем комплектам, которые были закуплены Минобороны в Турции.

Кроме того, народные депутаты – члены Комитета также не получили ответа на вопрос, заданный Председателем Комитета Анастасией Радиной, почему Минобороны без конкурсных основ обратилось именно в компанию «Vector avia hava araclari» (Турция), учредителем которой является гражданин Украины Роман Плетнев.

По итогам заседания было решено продолжить заслушивание должностных лиц Министерства обороны и правоохранительных органов на одном из следующих заседаний Комитета для получения исчерпывающей и достоверной информации, касающейся обстоятельств закупок Минобороны для нужд военнослужащих, а также расследования уголовных производств по фактам указанных закупок Министерством обороны.

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