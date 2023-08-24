Підрозділ ГУР МО Артан виконав бойове завдання в Криму: відео

Українські військові в рамках спецоперації здійснили висадку в окупованому Криму.

Джерело фото: ArmyInform

Вранці 24 серпня в окупованому Криму українські десантники в ході спецоперації здійснили висадку.

Спецслужби публікують відео виконання бойового завдання підрозділами ГУР МО Артан на території окупованого Криму.

Деталі операції обіцяють надати згодом.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив: «Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації, усі завдання виконані».

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