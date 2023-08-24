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Подразделение ГУР МО Артан выполнило боевую задачу в Крыму: видео

12:52, 24 августа 2023
Украинские военные в рамках спецоперации осуществили высадку в оккупированном Крыму.
Подразделение ГУР МО Артан выполнило боевую задачу в Крыму: видео
Источник фото: ArmyInform
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Утром 24 августа в оккупированном Крыму украинские десантники в ходе спецоперации осуществили высадку.

Спецслужбы публикуют видео выполнения боевого задания подразделениями ГУР МО Артан на территории оккупированного Крыма.

Подробности операции обещают предоставить позже.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил: «Подразделения ГУР МО осуществили высадку в рамках спецоперации, все задачи выполнены».

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