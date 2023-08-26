Российский С-400 «Триумф» в Крыму был уничтожен новой украинской ракетой – Данилов

Украина уничтожила российскую систему С-400 «Триумф» в оккупированном Крыму новой ракетой.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире «Украинского Радио» заявил, что ракета, которую использовали воины, была «новой и абсолютно современной».
«Да, это наше новое изделие, которое показало себя совершенно безупречно», - добавил секретарь СНБО.
При этом Данилов не раскрыл других деталей.
Ранее сообщалось, что во время спецоперации в Крыму украинские бойцы ликвидировали 30 оккупантов и повредили их технику.
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