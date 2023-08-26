Российский С-400 «Триумф» в Крыму был уничтожен новой украинской ракетой – Данилов

По словам Данилова, новая ракета при уничтожении С-400 показала себя безупречно.

Фото: unn.com.ua

Украина уничтожила российскую систему С-400 «Триумф» в оккупированном Крыму новой ракетой.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире «Украинского Радио» заявил, что ракета, которую использовали воины, была «новой и абсолютно современной».

«Да, это наше новое изделие, которое показало себя совершенно безупречно», - добавил секретарь СНБО.

При этом Данилов не раскрыл других деталей.

Ранее сообщалось, что во время спецоперации в Крыму украинские бойцы ликвидировали 30 оккупантов и повредили их технику.

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