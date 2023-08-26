Войска рф ударили артиллерией по кафе-магазину на Харьковщине: появились фото последствий обстрела

Погибли два мирных жителя: 28-летняя женщина и 70-летний мужчина, также получила ранение 26-летняя женщина.

Фото: Харьковская областная прокуратура

26 августа россия обстреляла артиллерией с. Подолы Купянского района Харьковской области. Оккупанты ударили по кафе-магазину в селе. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Погибли два мирных жителя: 28-летняя женщина и гражданский мужчина 70 лет. Также получила ранение 26-летняя женщина.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Прокуратура опубликовала фото последствий обстрела.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.