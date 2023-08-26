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Имущество Окружного админсуда Киева передадут Хозяйственному суду Киева

Хозяйственный суд Киева получит мониторы, ноутбуки, системные блоки, сканер.

Опубликованы изменения в Порядок присвоения рангов государственных служащих

Очередной ранг может быть присвоен только в случае, когда предыдущий ранг был присвоен государственному служащему больше года назад с учетом результатов оценки его служебной деятельности.

Кабмин ограничил количество чиновников, которых могут командировать за границу на работу в международные организации

Предельная численность госслужащих, которые могут находиться в служебной командировке в секретариатах международных организаций и представительствах международных организаций за счет бюджетных средств за границей, составит 15 человек.

Кабмин опубликовал Порядок осуществления обмена медицинскими документами военнослужащих между учреждениями здравоохранения и военкоматами

Для обмена документами военнослужащих используются системы электронного документооборота Минобороны, Вооруженных сил, других военных формирований, органов специального назначения с правоохранительными функциями.

Большая Палата Верховного Суда: риск любой ошибки государственного органа должен возлагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются

Принцип «надлежащего управления», как правило, не должен препятствовать государственным органам исправлять случайные ошибки, даже те, причиной которых является их собственная халатность, но потребность исправить прошлую «ошибку» не должна непропорционально вмешиваться в новое право, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

  1. В Украине

Войска рф ударили артиллерией по кафе-магазину на Харьковщине: появились фото последствий обстрела

22:49, 26 августа 2023
Погибли два мирных жителя: 28-летняя женщина и 70-летний мужчина, также получила ранение 26-летняя женщина.
Войска рф ударили артиллерией по кафе-магазину на Харьковщине: появились фото последствий обстрела
Фото: Харьковская областная прокуратура
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26 августа россия обстреляла артиллерией с. Подолы Купянского района Харьковской области. Оккупанты ударили по кафе-магазину в селе. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Погибли два мирных жителя: 28-летняя женщина и гражданский мужчина 70 лет. Также получила ранение 26-летняя женщина.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Прокуратура опубликовала фото последствий обстрела.

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