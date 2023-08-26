Враг обстрелял кафе с людьми в Купянском районе: есть погибшие

В селе Подолы в результате обстрела погибли 2 человека.

россия в очередной раз ударила по Купянскому району Харьковской области. В результате обстрелов два человека погибли, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили по Купянскому району. По предварительной информации медиков, в селе Подолы в результате обстрела погибли 2 человека, еще 1 - ранены. Данные устанавливаются", - рассказал он.

По словам Синегубова, враг попал в кафе, где днем находились гражданские.

На месте происшествия работают правоохранители и экстренные службы.

Ранее мы писали, что оккупанты атаковали центр переливания крови на Харьковщине.

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