В киевском метро появятся инклюзивные поезда

В метро будут ездить поезда со специально оборудованными местами для пассажиров на колесных креслах.

В киевском метрополитене появятся инклюзивные поезда, в которых можно будет свободно переходить из вагона в вагон через герметичные коридоры. Крюковский вагоностроительный завод выиграл в тендере на поставку поездов метро на 79,2 миллиона евро, пишет БизнесЦензор.

Отмечается, что в длину поезд будет 97 метров, а его конструкционная скорость будет достигать 90 км/ч, общая емкость с учетом стоящих пассажиров 1650 человек. Назначенный срок службы обещают 50 лет.

Кроме того, в вагонах будут предусмотрены два инклюзивных, специально оборудованных места для людей в колесном кресле. Также пассажиры смогут свободно передвигаться из вагона в вагон через герметичные переходы.

По словам представителей компании, предложение ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" было согласовано с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

В контракт, кроме поездов, также входят запчасти, расходные материалы, оборудование и инструменты для обслуживания, ремонта и сопутствующих услуг.

Согласно протоколу, ожидается работа по заключению контракта и другие процедуры, а также собственно изготовление и передача заказчику готовой продукции.

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