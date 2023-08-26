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  1. В Украине

«Зарабатывали» на уклонистах: СБУ задержала 4 военкоматов и руководителей военных медкомиссий

12:20, 26 августа 2023
Они предлагали уклониться от мобилизации на основании фиктивных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья.
«Зарабатывали» на уклонистах: СБУ задержала 4 военкоматов и руководителей военных медкомиссий
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины сообщила о задержании 4 военкомов и руководителей военных медкомиссий. По данным следствия, они предлагали военнообязанным уклониться от мобилизации на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Военных чиновников задержали в Киеве, Одессе и в Харьковской области.

Стоимость таких «услуг» составляла до $10 тыс. США с одного человека. Сумма зависела от сроков решения вопросов и финансовых возможностей клиентов.

Так, в Киеве задержали начальника районного военкомата и главу одной из столичных военно-врачебных комиссий, которые продавали фальшивые медсправки о наличии тяжелых диагнозов.

Приобретенные подделки уклонистов использовали во избежание призыва и последующего выезда за пределы Украины.

В Харьковской области СБУ задержала руководителя районного военкомата, который «заработал» на потенциальных призывниках более 11 млн грн.

К незаконной деятельности он привлек трех чиновников местной больницы.

За взятки они «находили» у военнообязанных «проблемы со здоровьем», которые становились формальным основанием для снятия с военного учета.

В Одессе ликвидировали коррупционную схему, к организации которой причастен секретарь местной военно-врачебной комиссии.

Вместе со столичным адвокатом и двумя сообщниками они наладили масштабный сбыт фальсифицированных документов о непригодности к военной службе.

Своих клиентов они подыскивали по всей территории Украины, а затем ставили их на учет в одесский военкомат, чтобы «списать» с военной службы.

Сейчас секретарь этой военно-врачебной комиссии и ее сообщники задержаны «на горячем». Им уже объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании мер пресечения.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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