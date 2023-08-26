«Заробляли» на ухилянтах: СБУ затримала 4 військкоматівців та очільників військових медкомісій

Вони пропонували ухилитись від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до служби за станом здоров’я.

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання 4 військкоматівців та очільників військових медкомісій. За даними слідства, вони пропонували військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Військових чиновників затримали у Києві, Одесі та Харківській області.

Вартість таких «послуг» становила до $10 тис. США з однієї особи. Сума залежала від строків «вирішення питань» та фінансових можливостей «клієнтів».

Так, у Києві затримали начальника районного військкомату та голову однієї із столичних військово-лікарських комісій, які продавали фальшиві меддовідки про наявність важких діагнозів.

Придбані підробки ухилянти використовували для уникнення від призову і подальшого виїзду за межі України.

На Харківщині СБУ затримала керівника районного військкомату, який «заробив» на потенційних призовниках більше ніж 11 млн грн.

До незаконної діяльності він залучив трьох посадовців місцевої лікарні.

За хабарі вони «знаходили» у військовозобов’язаних «проблеми зі здоров’ям», які ставали формальною підставою для зняття з військового обліку.

В Одесі ліквідували корупційну схему, до організації якої причетний секретар місцевої військово-лікарської комісії.

Разом зі столичною адвокаткою і двома спільниками вони налагодили масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби.

Своїх клієнтів вони підшукували по всій території України, а потім ставили їх на облік до одеського військкомату, щоб «списати» з військової служби.

Наразі секретаря цієї військово-лікарської комісії та її спільників затримано «на гарячому». Їм уже оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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