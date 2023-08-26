Резников: Если окажется, что Минобороны поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, ухожу в отставку

Министр обороны отреагировал на обвинения в закупке и поставке летних курток вместо зимних и предложил пари.

Фото: vgorode.ua

Министр обороны Алексей Резников пообещал уйти в отставку, если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтвердятся. Накануне несколько изданий опубликовали совместное расследование о том, что якобы Минобороны закупило у турецкой компании 180 000 летних курток вместо зимних по завышенной цене.

Алексей Резников предложил пари и заявил, что готов покинуть пост, если это подтвердится. Об этом пишет "Бабель".

«Я предлагаю пари. Если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то я, министр обороны Алексей Резников, пишу заявление об отставке», – заявил он.

Однако, по его словам, если 180 тысяч курток окажутся зимними, он предлагает уйти с должностей своим оппонентам, обвинившим Минобороны.

Резников подчеркнул, что при разборе ситуации его ведомство предоставит все документы, доказательства, факты и материалы, касающиеся дела, мол, чтобы победитель спора был очевиден для всего украинского общества.

Ранее мы писали, что в Киеве директору подрядной организации сообщили о подозрении в завладении средствами при поставке некачественной форменной одежды для ВСУ более чем на 35 млн грн.

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