Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
На сегодня критически важным вопросом является обеспечение Высшего совета правосудия дополнительным помещением полезной площадью 2173,1 кв м, – ВСП

С 2021 года Высший совет правосудия неоднократно поднимал, в частности перед Кабинетом Министров, вопрос необходимости обеспечения дополнительными помещениями.

В связи с увеличением количества судей ВАКС и работников аппарата на 2024 год Антикорсуд нуждается дополнительно в 101 млн грн, – ВСП

Высшему антикоррупционному суду нужно 101 млн грн в 2024 году для обеспечения увеличения численности судей и работников аппарата, – Высший совет правосудия обратился в Кабмин и Минфин.

Обвиняемый бегал по залу судебного заседания, обижал судью и угрожал ей, но с ним ничего поделать не смогли

Случаи нарушения порядка в судебных заседаниях продолжают фиксироваться в судах.

Верховная Рада предусмотрела новые полномочия для Шестого апелляционного админсуда в делах о финансировании политических партий

Дела по искам политических партий против НАПК относительно отказа или остановки предоставления государственного финансирования будет рассматривать Шестой апелляционный административный суд.

Нормативно-правовые акты НАБУ и директора ГБР будут подлежать государственной регистрации Минюстом

Соответствующие изменения предусмотрены законом о правотворческой деятельности, который Рада одобрила 24 августа.

  1. В Украине

Резников: Если окажется, что Минобороны поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, ухожу в отставку

10:39, 26 августа 2023
Министр обороны отреагировал на обвинения в закупке и поставке летних курток вместо зимних и предложил пари.
Резников: Если окажется, что Минобороны поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, ухожу в отставку
Фото: vgorode.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Министр обороны Алексей Резников пообещал уйти в отставку, если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтвердятся. Накануне несколько изданий опубликовали совместное расследование о том, что якобы Минобороны закупило у турецкой компании 180 000 летних курток вместо зимних по завышенной цене.

Алексей Резников предложил пари и заявил, что готов покинуть пост, если это подтвердится. Об этом пишет "Бабель".

«Я предлагаю пари. Если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то я, министр обороны Алексей Резников, пишу заявление об отставке», – заявил он.

Однако, по его словам, если 180 тысяч курток окажутся зимними, он предлагает уйти с должностей своим оппонентам, обвинившим Минобороны.

Резников подчеркнул, что при разборе ситуации его ведомство предоставит все документы, доказательства, факты и материалы, касающиеся дела, мол, чтобы победитель спора был очевиден для всего украинского общества.

Ранее мы писали, что в Киеве директору подрядной организации сообщили о подозрении в завладении средствами при поставке некачественной форменной одежды для ВСУ более чем на 35 млн грн. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    заступник голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Людмила Губська
    Людмила Губська
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області