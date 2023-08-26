Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
На сегодня критически важным вопросом является обеспечение Высшего совета правосудия дополнительным помещением полезной площадью 2173,1 кв м, – ВСП

С 2021 года Высший совет правосудия неоднократно поднимал, в частности перед Кабинетом Министров, вопрос необходимости обеспечения дополнительными помещениями.

В связи с увеличением количества судей ВАКС и работников аппарата на 2024 год Антикорсуд нуждается дополнительно в 101 млн грн, – ВСП

Высшему антикоррупционному суду нужно 101 млн грн в 2024 году для обеспечения увеличения численности судей и работников аппарата, – Высший совет правосудия обратился в Кабмин и Минфин.

Обвиняемый бегал по залу судебного заседания, обижал судью и угрожал ей, но с ним ничего поделать не смогли

Случаи нарушения порядка в судебных заседаниях продолжают фиксироваться в судах.

Верховная Рада предусмотрела новые полномочия для Шестого апелляционного админсуда в делах о финансировании политических партий

Дела по искам политических партий против НАПК относительно отказа или остановки предоставления государственного финансирования будет рассматривать Шестой апелляционный административный суд.

Нормативно-правовые акты НАБУ и директора ГБР будут подлежать государственной регистрации Минюстом

Соответствующие изменения предусмотрены законом о правотворческой деятельности, который Рада одобрила 24 августа.

  1. В Украине

Пенсии в Украине: кто может рассчитывать на доплаты 150-250 гривен

11:40, 26 августа 2023
Пенсионеры, имеющие на своем содержании детей до 18 лет, получают соответствующую надбавку к пенсии.
Пенсии в Украине: кто может рассчитывать на доплаты 150-250 гривен
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Несмотря на полномасштабную войну, многие украинцы могут рассчитывать на разные надбавки, повышение и доплаты к основному размеру пенсии.

Доплата за донорство

Сегодня доплата, которая назначается в соответствии с Законом Украины «О донорстве крови и ее компонентах», составляет 258,90 гривны в месяц. Эта сумма прилагается к основным выплатам пенсионера. При изменении прожиточного минимума прибавка увеличивается на разницу между старой выплатой (до повышения) и новой (после повышения).

Получить статус почетного донора в Украине можно, если сдать бесплатно 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

Надбавка за сверхстаж

За каждый полный год страхового стажа более 35 лет мужчинам и 30 годам женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии, но не более чем на 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В настоящее время размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность составляет 2093 грн. Следовательно, максимальный размер доплаты – 20,93 грн за 1 дополнительный год стажа. Например, если женщина отработала официально 40 лет, то доплата к пенсии составить 209 гривен.

Надбавка за детей

Эту надбавку начисляют пенсионерам, на содержании которых есть дети до 18 лет.

По 150 гривен на каждого ребенка доплачивают к пенсиям по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет, назначенных в соответствии с законами Украины «О пенсионном обеспечении» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Для получения такой надбавки необходимо подать заявление в отделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по месту получения пенсии.

А также добавить документы, удостоверяющие личность, родственные отношения и возраст иждивенца, подтверждающие пребывание его на содержании заявителя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    заступник голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Людмила Губська
    Людмила Губська
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області