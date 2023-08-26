Пенсии в Украине: кто может рассчитывать на доплаты 150-250 гривен

Пенсионеры, имеющие на своем содержании детей до 18 лет, получают соответствующую надбавку к пенсии.

Несмотря на полномасштабную войну, многие украинцы могут рассчитывать на разные надбавки, повышение и доплаты к основному размеру пенсии.

Доплата за донорство

Сегодня доплата, которая назначается в соответствии с Законом Украины «О донорстве крови и ее компонентах», составляет 258,90 гривны в месяц. Эта сумма прилагается к основным выплатам пенсионера. При изменении прожиточного минимума прибавка увеличивается на разницу между старой выплатой (до повышения) и новой (после повышения).

Получить статус почетного донора в Украине можно, если сдать бесплатно 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

Надбавка за сверхстаж

За каждый полный год страхового стажа более 35 лет мужчинам и 30 годам женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии, но не более чем на 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В настоящее время размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность составляет 2093 грн. Следовательно, максимальный размер доплаты – 20,93 грн за 1 дополнительный год стажа. Например, если женщина отработала официально 40 лет, то доплата к пенсии составить 209 гривен.

Надбавка за детей

Эту надбавку начисляют пенсионерам, на содержании которых есть дети до 18 лет.

По 150 гривен на каждого ребенка доплачивают к пенсиям по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет, назначенных в соответствии с законами Украины «О пенсионном обеспечении» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Для получения такой надбавки необходимо подать заявление в отделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по месту получения пенсии.

А также добавить документы, удостоверяющие личность, родственные отношения и возраст иждивенца, подтверждающие пребывание его на содержании заявителя.

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