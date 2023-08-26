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У київському метро з'являться інклюзивні потяги

12:40, 26 серпня 2023
У метро будуть їздити потяги зі спеціально обладнаними місцями для пасажирів на колісних кріслах.
У київському метро з'являться інклюзивні потяги
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В київському метрополітені з'являться інклюзивні потяги, в яких можна буде вільно переходити з вагона у вагон через герметичні коридори. Крюківський вагонобудівний завод виграв у тендері на постачання поїздів метро на 79,2 мільйона євро, пише БізнесЦензор

Зазначається, що у довжину поїзд буде 97 метрів, а його конструкційна швидкість сягатиме 90 км/год, загальна місткість з урахуванням стоячих пасажирів 1650 людей. Призначений термін служби обіцяють 50 років.

Крім цього, у вагонах будуть передбачені два інклюзивних, спеціально обладнаних місця для людей у колісному кріслі. Також пасажири зможуть вільно пересуватися із вагона до вагона через герметичні переходи.

За словами представників компанії, пропозицію ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" погодили з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

До контракту, окрім поїздів, також входять запчастини, витратні матеріали, устаткування та інструменти для обслуговування, ремонту і супутніх послуг.

Наразі, згідно із протоколом, очікується робота з укладання контракту та інші процедури, а також власне виготовлення та передача замовнику готової продукції.

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