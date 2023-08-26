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Ворог обстріляв кафе з людьми в Куп'янському районі: є загиблі

12:10, 26 серпня 2023
У селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей.
Ворог обстріляв кафе з людьми в Куп'янському районі: є загиблі
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росія вкотре вдарила по Куп'янському району Харківської області. Внаслідок обстріли двоє людей загинули, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по Куп’янському району. За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 - поранений. Дані встановлюються", - розповів він. 

За словами Синєгубова, ворог влучив у кафе, де вдень перебували цивільні.

На місці подій працюють правоохоронці й екстрені служби.

Раніше ми писали, що окупанти атакували центр переливання крові на Харківщині. 

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