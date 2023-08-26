Ворог обстріляв кафе з людьми в Куп'янському районі: є загиблі

росія вкотре вдарила по Куп'янському району Харківської області. Внаслідок обстріли двоє людей загинули, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по Куп’янському району. За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 - поранений. Дані встановлюються", - розповів він.

За словами Синєгубова, ворог влучив у кафе, де вдень перебували цивільні.

На місці подій працюють правоохоронці й екстрені служби.

Раніше ми писали, що окупанти атакували центр переливання крові на Харківщині.

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