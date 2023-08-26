Війська рф вдарили артилерією по кафе-магазину на Харківщині: з’явилися фото наслідків обстрілу

Загинули двоє мирних жителів: 28-річна жінка та 70-річний чоловік, також отримала поранення 26-річна жінка.

Фото: Харківська обласна прокуратура

26 серпня росія обстріляла артилерією с. Подоли Куп‘янського району Харківської області. Окупанти вдарили по кафе-магазину у селі. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Загинули двоє мирних мешканців: 28-річна жінка та цивільний чоловік 70 років. Також отримала поранення 26-річна жінка.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством

Прокуратура опублікувала фото наслідків обстрілу.

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