Війська рф вдарили артилерією по кафе-магазину на Харківщині: з’явилися фото наслідків обстрілу

26 серпня росія обстріляла артилерією с. Подоли Куп‘янського району Харківської області. Окупанти вдарили по кафе-магазину у селі. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Загинули двоє мирних мешканців: 28-річна жінка та цивільний чоловік 70 років. Також отримала поранення 26-річна жінка.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством
Прокуратура опублікувала фото наслідків обстрілу.
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