Змушував тяжко працювати без зарплати: у Харківській області судитимуть фермера за експлуатацію людей

Чоловік заманював на роботу соціально незахищених людей, обіцяв високу зарплату і гідні умови, але по факту відбирав документи і телефони та змушував безкоштовно працювати.

Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківський області перед судом постане фермер, який змушував людей працювати на нього без зарплати. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного чоловіка за фактом вербування, переміщення людини, з використанням обману та її уразливого стану, з метою трудової експлуатації, вчиненого повторно.

За даними слідства, власник одного з фермерських господарств, розташованих на території Сахновщинського району, займався трудовою експлуатацією людей, що знаходились в уразливому стані.

Чоловік підшукував на території Харківської та Дніпропетровської областей осіб з числа соціально незахищених верств населення, які перебували в скрутному матеріальному становищі. Він пропонував роботу на його фермерському господарстві, обіцяючи високу зарплатню, триразове харчування і гідні умови праці.

Після отримання згоди потерпілих фермер привозив їх на територію господарства, відбирав документи та мобільні телефони. Про виконання обіцянок щодо гідних умов праці і нормований восьмигодинний робочий день теж не йшлось — люди були вимушені жити в антисанітарних умовах, тяжко працювати, не отримуючи зарплатню.

Власник господарства примушував їх виконувати сільськогосподарські роботи просто за продукти харчування, яких не вистачало для мінімальних потреб людини і тим більше для важкої праці. Наразі встановлено 15 потерпілих осіб.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.