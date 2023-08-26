У Києві ввели обмеження на рух вантажівок: відома причина

Тимчасове обмеження дорожнього руху у Києві поширюється на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони.

Фото: delo.ua

Патрульної поліції Києва повідомила, що у столиці через спеку було запроваджено обмеження на рух для великовагового транспорту. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом», - повідомляють у поліції.

Правоохоронці додають, що час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.

«Головна мета цих заходів - збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту в спекотну погоду», - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що Україну накриє нова хвиля спеки.

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