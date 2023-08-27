Кабмін вніс зміни до Порядку тримання військовополонених

Зміни до Порядку тримання військовополонених передбачають два важливих пункти.

Фото: ukrinform.com

Міністерство юстиції України повідомило, що Уряд прийняв постанову, відповідно до якої вносяться зміни до Порядку тримання військовополонених. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Так, змiни передбачають, що:

1) у період воєнного стану в Україні та протягом двох років після його припинення чи скасування табори для тримання військовополонених виконують функції виправних колоній щодо військовополонених, засуджених до позбавлення волі на певний строк або до довічного позбавлення волі;

2) тримання засуджених військовополонених здійснюється окремо від інших військовополонених відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Вказані зміни внесено з метою приведення положень Порядку у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування установ виконання покарань та установ попереднього ув'язнення в період воєнного стану».

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