Пенсия в Украине: алгоритм начисления выплат хотят существенно изменить

В Минсоцполитики сейчас работают над тем, чтобы каждый человек имел четкий алгоритм начисления пенсии.

Фото: 24tv.ua

Министр соцполитики Украины Оксана Жолнович заявила, что механизм начисления пенсии в стране нуждается в реформировании. Об этом она сказала в интервью «Укринформ».

По ее словам, действующая формула расчета пенсии с учетом индексаций очень занижает реальную стоимость заработка.

«Скажем, пенсия в 2000-м в 300 гривен в эквиваленте средней заработной платы была неплохой. А теперь с индексацией это просто мизер. Индексация постоянно отстает, и это несправедливо. Сейчас работаем над тем, чтобы каждый человек имел четкий алгоритм начисления пенсии с учетом отработанного стажа и уплаченных взносов. И чтобы этот алгоритм был всегда привязан к каким-то базовым величинам», – подытожила она.

Ранее мы писали, что несмотря на полномасштабную войну, многие украинцы могут рассчитывать на разные надбавки, повышение и доплаты к основному размеру пенсии.

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