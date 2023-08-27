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Опубликованы изменения в Порядок присвоения рангов государственных служащих

Очередной ранг может быть присвоен только в случае, когда предыдущий ранг был присвоен государственному служащему больше года назад с учетом результатов оценки его служебной деятельности.

Кабмин ограничил количество чиновников, которых могут командировать за границу на работу в международные организации

Предельная численность госслужащих, которые могут находиться в служебной командировке в секретариатах международных организаций и представительствах международных организаций за счет бюджетных средств за границей, составит 15 человек.

Кабмин опубликовал Порядок осуществления обмена медицинскими документами военнослужащих между учреждениями здравоохранения и военкоматами

Для обмена документами военнослужащих используются системы электронного документооборота Минобороны, Вооруженных сил, других военных формирований, органов специального назначения с правоохранительными функциями.

Большая Палата Верховного Суда: риск любой ошибки государственного органа должен возлагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются

Принцип «надлежащего управления», как правило, не должен препятствовать государственным органам исправлять случайные ошибки, даже те, причиной которых является их собственная халатность, но потребность исправить прошлую «ошибку» не должна непропорционально вмешиваться в новое право, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

  1. Общество

Пенсия в Украине: алгоритм начисления выплат хотят существенно изменить

07:21, 27 августа 2023
В Минсоцполитики сейчас работают над тем, чтобы каждый человек имел четкий алгоритм начисления пенсии.
Пенсия в Украине: алгоритм начисления выплат хотят существенно изменить
Фото: 24tv.ua
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Министр соцполитики Украины Оксана Жолнович заявила, что механизм начисления пенсии в стране нуждается в реформировании. Об этом она сказала в интервью «Укринформ».

 По ее словам, действующая формула расчета пенсии с учетом индексаций очень занижает реальную стоимость заработка.

«Скажем, пенсия в 2000-м в 300 гривен в эквиваленте средней заработной платы была неплохой. А теперь с индексацией это просто мизер. Индексация постоянно отстает, и это несправедливо. Сейчас работаем над тем, чтобы каждый человек имел четкий алгоритм начисления пенсии с учетом отработанного стажа и уплаченных взносов. И чтобы этот алгоритм был всегда привязан к каким-то базовым величинам», – подытожила она.

Ранее мы писали, что несмотря на полномасштабную войну, многие украинцы могут рассчитывать на разные надбавки, повышение и доплаты к основному размеру пенсии.

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