Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Международные партнеры настаивают на проведении качественных реформ, типа приватизации, - заместитель председателя Комитета

По мнению депутатов, в Украине «слишком большой и обременительный государственный сектор экономики, работающий малоэффективно».

В Украине появится Единый реестр военнослужащих, а электронное удостоверение военнослужащего и участника боевых действий будет генерироваться в Дие

В Украине появится Единый реестр военнослужащих, а электронное удостоверение военнослужащего и участника боевых действий будет генерироваться в Дие.

Рада одобрила изменения условий отпусков и денежного довольствия военных, спасателей и полицейских

24 августа Верховная Рада приняла за основу законопроект Арахамии и Третьяковой, которым изменяются условия предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.

Верховный Суд сможет обращаться к субъектам правотворческой деятельности с предложениями по изменениям в нормативно-правовые акты, – Рада приняла закон

Также принятый 24 августа закон о правотворческой деятельности определяет, что суд для преодоления правового пробела может применять аналогию закона и аналогию права.

Хаотическое обжалование ПФУ решений судов, вынесенных в пользу граждан, может быть признано злоупотреблением процессуальными правами - Верховный Суд

Верховный Суд вынес отдельное определение об установленных фактах злоупотребления процессуальными правами территориальным органом Пенсионного фонда Украины во время обжалования судебных решений.

  1. В Украине

В МИД резко отреагировали на планы некоторых стран ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна

17:03, 26 августа 2023
МИД Украины призвало руководство ЕС найти сбалансированное решение относительно вопроса украинского зерна.
В МИД резко отреагировали на планы некоторых стран ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна
Фото: agropolit.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Как ранее сообщалось, что пять стран ЕС планируют продолжить блокировать импорт зерна из Украины

Министерства иностранных дел Украины выступило с заявлением относительно таких планов некоторых европейских стран.

«Считаем категорически неприемлемым продолжение торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября истечет действие запрета Европейской Комиссии. Вызывают полное непонимание и намерения добавить в перечень запрещенных к импорту товаров и другие категории украинской продукции», - заявил в МИД.

Министерство призвало руководство ЕС, а также причастные страны, некоторые из которых получали финансирование соответствующих секторов из бюджета союза, найти сбалансированное решение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду