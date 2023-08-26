В МИД резко отреагировали на планы некоторых стран ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна

МИД Украины призвало руководство ЕС найти сбалансированное решение относительно вопроса украинского зерна.

Фото: agropolit.com

Как ранее сообщалось, что пять стран ЕС планируют продолжить блокировать импорт зерна из Украины

Министерства иностранных дел Украины выступило с заявлением относительно таких планов некоторых европейских стран.

«Считаем категорически неприемлемым продолжение торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября истечет действие запрета Европейской Комиссии. Вызывают полное непонимание и намерения добавить в перечень запрещенных к импорту товаров и другие категории украинской продукции», - заявил в МИД.

Министерство призвало руководство ЕС, а также причастные страны, некоторые из которых получали финансирование соответствующих секторов из бюджета союза, найти сбалансированное решение.

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