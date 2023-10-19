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  1. В Украине

Полицию Ровенщины будет возглавлять Виктор Шанский

16:01, 19 октября 2023
До назначения на Ровенщину полковник полиции Виктор Шанский занимал должность заместителя руководителя полиции Черниговщины.
Полицию Ровенщины будет возглавлять Виктор Шанский
Источник фото: facebook.com/UA.National.Police
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Временным исполняющим обязанности начальника полиции Ровненской области назначено Виктора Шанского. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Заместитель Главы Национальной полиции – начальник Департамента кадрового обеспечения Сергей Кобец 19 октября представил Виктора Шанского личному составу.

До назначения на Ровенщину полковник полиции Виктор Шанский занимал должность заместителя руководителя полиции Черниговщины.

Службу в органах внутренних дел начал оперуполномоченным уголовного розыска.

Работал в оперативных подразделениях УМВД Украины в Черниговской области, УБОП ГУМВД Украины в городе Киеве и Киевской области, занимал должности руководящего состава в ГУБОП МВД.

Источник фото: facebook.com/UA.National.Police

Как мы писали, полицию Черниговской области возглавил Иван Ищенко.

Также мы писали, что Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский представил личному составу полиции Виннитчины нового начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области – полковника полиции Юрия Пархоменко.

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