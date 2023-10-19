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  1. В Украине

Умер звезда «Каламбура» актер Сергей Гладков

12:03, 19 октября 2023
В возрасте 60 лет умер украинский комедийный актер Сергей Гладков.
Умер звезда «Каламбура» актер Сергей Гладков
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Умер украинский комедийный актер Сергей Гладков, прославившийся в шоу "Каламбур", где сыграл мужчину с усами. Об этом сообщил актер творческой группы "Каламбур" Вадим Набоков в Фейсбуке.

Причина смерти не указывается. Ему было 60 лет.

Он получил популярность за роли в таких комедийных шоу, как "Каламбур" и "Деревня дураков".

Среди других памятных персонажей, созданных Гладковым, можно назвать Неудачника из рубрики "Бар Каламбур", Дранкеля из "Железного капута" и Миссис Бурпул из "Крутого пике".

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