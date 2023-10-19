Помер зірка «Каламбура» актор Сергій Гладков

Помер український комедійний актор Сергій Гладков, який прославився в шоу "Каламбур", де зіграв чоловіка з вусами. Про це повідомив актор творчої групи "Каламбур" Вадим Набоков у Фейсбук.
Причину смерті не називають. Йому було 60 років.
Він отримав популярність за ролі у таких комедійних шоу, як "Каламбур" та "Село дурнів".
Серед інших пам'ятних персонажів, створених Гладковим, можна назвати Невдаху з рубрики "Бар Каламбур", Дранкеля з "Залізного капута" та Місіс Бурпул з "Крутого піке".
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