Помер зірка «Каламбура» актор Сергій Гладков

У віці 60 років помер український комедійний актор Сергій Гладков.

Помер український комедійний актор Сергій Гладков, який прославився в шоу "Каламбур", де зіграв чоловіка з вусами. Про це повідомив актор творчої групи "Каламбур" Вадим Набоков у Фейсбук.

Причину смерті не називають. Йому було 60 років.

Він отримав популярність за ролі у таких комедійних шоу, як "Каламбур" та "Село дурнів".

Серед інших пам'ятних персонажів, створених Гладковим, можна назвати Невдаху з рубрики "Бар Каламбур", Дранкеля з "Залізного капута" та Місіс Бурпул з "Крутого піке".

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