Суд відправив під варту командира Івано-Франківського ТЦК, який брав на фіктивну службу футболістів

Працівнику військкомату обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 214 тисяч гривень.

Фото: ДБР

Личаківський районний суд міста Львова відправив під варту командира роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Суд дозволив внести заставу у 214 тис. грн. Також суд на місяць відсторонив його від виконання обов’язків.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Раніше йому повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень.

Як встановило слідство, командир зарахував на військову службу в роту охорони 7 осіб, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Усі вони служили лише на «папері» та не виконували жодних військових обов’язків.

Так ці особи «відслужили» загалом 1100 днів, отримавши від держави грошове та матеріальне забезпечення. Фіктивні військовослужбовці коштували бюджету майже 1,5 млн грн – це сума безпідставно нарахованих та виплачених їм коштів.

Раніше ми писали, що у Вінниці посадовці міського ТЦК допомагали ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

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