Суд отправил под стражу командира Ивано-Франковского ТЦК, который брал на фиктивную службу футболистов

Работнику военкомата избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 214 тысяч гривен.

Фото: ГБР

Лычаковский районный суд Львова отправил под стражу командира роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Суд разрешил внести залог в 214 тыс. грн. Также суд на месяц отстранил его от исполнения обязанностей.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Ранее ему сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Как установило следствие, командир зачислил на военную службу в роту охраны 7 человек, являющихся игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды. Все они служили только на «бумаге» и не выполняли никаких военных обязанностей.

Так эти лица «отслужили» в общей сложности 1100 дней, получив от государства денежное и материальное обеспечение. Фиктивные военнослужащие стоили бюджету почти 1,5 млн грн – это сумма безосновательно начисленных и выплаченных им средств.

Ранее мы писали, что в Виннице чиновники городского ТЦК помогали уклонистам избежать мобилизации и уехать за границу.

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