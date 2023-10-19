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Поліцію Рівненщини очолюватиме Віктор Шанський

16:01, 19 жовтня 2023
До призначення на Рівненщину полковник поліції Віктор Шанський обіймав посаду заступника керівника поліції Чернігівщини.
Поліцію Рівненщини очолюватиме Віктор Шанський
Джерело фото: facebook.com/UA.National.Police
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Тимчасовим виконувачем обов’язків начальника поліції Рівненької області призначено Віктора Шанського. Про це повідомили у Нацполіції України.

Заступник Голови Національної поліції – начальник Департаменту кадрового забезпечення Сергій Кобець 19 жовтня представив Віктора Шанського особовому складу.

До призначення на Рівненщину полковник поліції Віктор Шанський обіймав посаду заступника керівника поліції Чернігівщини.

Службу в органах внутрішніх справ розпочав оперуповноваженим карного розшуку.

Працював у оперативних підрозділах УМВС України в Чернігівській області, УБОЗ ГУМВС України в місті Києві та Київській області, обіймав посади керівного складу в ГУБОЗ МВС.

Джерело фото: facebook.com/UA.National.Police

Як ми писали, поліцію Чернігівської області очолив Іван Іщенко.

Також ми писали, що Голова Національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу поліції Вінниччини нового начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області – полковника поліції Юрія Пархоменка.

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