У США один із найавторитетніших суддів подав у відставку через стосунки з адвокатесою

Після скандалу суддя вирішив піти у відставку.

Фото: insider.com

Один із найавторитетніших суддів у справах про банкрутство в США Девід Джонс потрапив у скандал через роман із адвокатесою. Він приховував стосунки кілька років і при цьому розглядав справи за участю коханки та її юридичної фірми. У результаті на суддю порушили дисциплінарну справу, а сам він подав у відставку, повідомляє businessinsider.com.

Голова федерального суду з питань банкрутства в Південному окрузі Техасу Джонс познайомився з юристкою Елізабет Фріман, коли вона працювала в його апараті. У 2017 році пара почала жити разом, але при цьому вони не оформили свої стосунки офіційно. Незабаром Фріман зайнялася приватною практикою, ставши партнером великої юридичної фірми JacksonWalker зі штаб-квартирою в Техасі. Всі ці роки Джонс неодноразово затверджував значні виплати юристам JW за послуги в ході судочинства. Сама Фріман не представляла інтереси клієнтів фірми в суді, але супроводжувала низку справ, і для неї також вимагали солідні гонорари.

Як повідомляє Reuters, один із представників фірми заявив, що його компанії стало відомо про романтичні стосунки партнера з головою суду у березні 2021 року. З того часу Фріман перестала брати участь у справах, що розглядаються її коханцем, і отримувати за ними плату. «Ми впевнені, що діяли відповідально», - заявив представник фірми.

Пізніше Фріман вирішила залишити юридичну фірму та зареєструвала свій адвокатський кабінет. Після її звільнення Джонс продовжив брати справи за участю своєї коханої. Також голова суду рекомендував колегам призначити Фріман до комісії з прийому адвокатів окружного суду у справах про банкрутство.

Коли інформація про відносини судді та адвокатеси спливла в пресу, голова апеляційного суду США по п'ятому округу Прісцилла Річман ініціювала дисциплінарний розгляд щодо Джонса, звинувативши його в порушенні Кодексу поведінки суддів. Вона наголосила, що зміст скарг на суддів конфіденційний, але з урахуванням публікацій у пресі про інтимні відносини Джонса з адвокатесою розкриття цієї інформації необхідне.

У день подання дисциплінарної скарги, 13 жовтня, Джонс заявив про передачу всіх своїх справ щодо великих компаній іншим суддям через дисциплінарне розслідування. Незабаром агентство Reuters з посиланням на голову суду Південного округу Техасу повідомило про звільнення Джонса у відставку з 15 листопада.

Раніше повідомлялося, що суддю Верховного суду США «пригощали» розкішними подорожами.

Також ми писали, що суддя «читав» реп для TikTok прямо в будівлі суду і тепер на нього чекає покарання.

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