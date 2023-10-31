В Киеве патрульные кавалерийской роты завершили сезон: какие результаты

Конные патрульные следили за соблюдением законности во время проведения массовых мероприятий и патрулировали отдаленные части парков.

Источник фото: facebook.com/kyivpatrol

В столице патрульные кавалерийской роты завершили сезон этого года. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

На протяжении теплых месяцев года полицейские столичной кавалерии ежедневно осуществляли охрану порядка и обеспечивали публичную безопасность граждан в парковых зонах. Конные патрульные следили за соблюдением законности во время проведения массовых мероприятий и патрулировали отдаленные части парков, куда не проедет ни один автомобиль.

Кроме того, кавалеристы отрабатывали вызовы, поступавшие на спецлинию 112, в частности:

помогли эвакуировать мужчину, который зайдя в лес, упал и сломал ногу. Поскольку медики не могли добраться до травмированного, то на помощь пришли охранники порядка, которые доставили мужчину в карету скорой;

инспекторы также нашли мальчика, который потерялся в парке и вернули ребенка бабушке;

охранники порядка неоднократно выявляли лиц, которые совершали наркопреступления или таких, которые находились в розыске.

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