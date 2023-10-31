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У Києві патрульні кавалерійської роти завершили сезон: які результати

19:26, 31 жовтня 2023
Кінні патрульні слідкували за дотриманням законності під час проведення масових заходів та патрулювали віддалині частини парків.
У Києві патрульні кавалерійської роти завершили сезон: які результати
Джерело фото: facebook.com/kyivpatrol
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В столиці патрульні кавалерійської роти завершили цьогорічний сезон. Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

Впродовж теплих місяців року поліцейські столичної кавалерії кожного дня здійснювали охорону порядку та забезпечували публічну безпеку громадян в паркових зонах. Кінні патрульні слідкували за дотриманням законності під час проведення масових заходів та патрулювали віддалині частини парків, куди не проїде жоден автомобіль.

Окрім того, кавалеристи відпрацьовували виклики, які надходили на спецлінію 112, зокрема:

  • допомогли евакуювати чоловіка, який зайшовши в ліс, впав та зламав ногу. Оскільки медики не могли дістатися до травмованого, то на допомогу прийшли охоронці порядку, які доставили чоловіка до карети швидкої;
  • інспектори також відшукали хлопчика, який загубився в парку та повернули дитину бабусі;
  • охоронці порядку неодноразово виявляли осіб, які вчиняли наркозлочини, чи таких, що перебували у розшуку.

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