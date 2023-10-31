Безпідставно нарахував виплати підлеглим: в суд передали справу командира однієї з військових частин Миколаївщини

Полковник продовжував нараховувати зарплати підлеглим, які самовільно залишили військову частину і не з'являлися на службу.

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно командира однієї з військових частин Миколаївщини, який безпідставно нараховував виплати підлеглим, які самовільно залишили місце служби. Про це повідомляє пресслужба Бюро.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Як встановило слідство, посадовець був зобов’язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та вчасно не повернулись до місця служби.

Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати підлеглим, які навіть протягом трьох місяців не з'являлися на службу. Своїми діями він завдав збитків державі на 4,6 млн грн.

За матеріалами ДБР розпочато процес відшкодування грошей держбюджету: наразі повернуто 650 тис. грн.

Командир обвинувачується у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Йому загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що на Буковині начальник військової частини відправив солдат ремонтувати свій будинок і платив їм бойові.

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