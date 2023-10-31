Безосновательно насчитал выплаты подчиненным: в суд передали дело командира одной из воинских частей Николаевщины

Полковник продолжал начислять зарплаты подчиненным, которые самовольно покинули воинскую часть и не являлись на службу.

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей Николаевщины, который безосновательно начислял выплаты подчиненным, самовольно покинувшим место службы. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Обвинительный акт направлен в суд.

Как установило следствие, должностное лицо было обязано приостанавливать выплаты военным, которые самовольно покинули воинскую часть и вовремя не вернулись на место службы.

Однако полковник продолжал начислять зарплаты подчиненным, которые даже в течение трех месяцев не появлялись на службу. Своими действиями он нанес ущерб государству на 4,6 млн грн.

По материалам ГБР начат процесс возмещения денег госбюджету: возвращено 650 тыс. грн.

Командир обвиняется в небрежном отношении военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Ему грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что на Буковине начальник воинской части отправил солдат ремонтировать свой дом и платил им боевые.

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