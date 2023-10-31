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  1. В Україні

Привласнив мільйони «бойових» виплат неіснуючих солдатів: засуджено начальника відділення військової частини

12:58, 31 жовтня 2023
Зловмисник разом зі своїм підлеглим, маючи особисті дані кількох громадян, фіктивно зарахували їх на військову службу та включили до наказу для виплати коштів за нібито участь у бойових діях.
Привласнив мільйони «бойових» виплат неіснуючих солдатів: засуджено начальника відділення військової частини
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На Дніпропетровщині начальника відділення персоналу штабу військової частини визнано винним у заволодінні майном в особливо великих розмірах. Його засуджено до 7 років 6 місяців ув'язнення з конфіскацією майна.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, його також позбавлено права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 2 роки.

«Прокурори у суді довели, що засуджений разом зі своїм підлеглим, маючи особисті дані кількох громадян, фіктивно зарахували їх на військову службу та включили до наказу для виплати коштів за нібито участь у бойових діях.

Грошові кошти отримували на підконтрольні банківські рахунки, привласнювали та ділили між собою. Таким чином вони заволоділи 3,5 млн грн», - сказано у повідомленні.

Матеріали стосовно спільника виділені в окреме кримінальне провадження, розслідування у якому триває.

Раніше ми писали, що на Буковині начальник військової частини відправив солдат ремонтувати свій будинок і платив їм бойові.

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