Привласнив мільйони «бойових» виплат неіснуючих солдатів: засуджено начальника відділення військової частини

Зловмисник разом зі своїм підлеглим, маючи особисті дані кількох громадян, фіктивно зарахували їх на військову службу та включили до наказу для виплати коштів за нібито участь у бойових діях.

На Дніпропетровщині начальника відділення персоналу штабу військової частини визнано винним у заволодінні майном в особливо великих розмірах. Його засуджено до 7 років 6 місяців ув'язнення з конфіскацією майна.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, його також позбавлено права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 2 роки.

«Прокурори у суді довели, що засуджений разом зі своїм підлеглим, маючи особисті дані кількох громадян, фіктивно зарахували їх на військову службу та включили до наказу для виплати коштів за нібито участь у бойових діях.

Грошові кошти отримували на підконтрольні банківські рахунки, привласнювали та ділили між собою. Таким чином вони заволоділи 3,5 млн грн», - сказано у повідомленні.

Матеріали стосовно спільника виділені в окреме кримінальне провадження, розслідування у якому триває.

Раніше ми писали, що на Буковині начальник військової частини відправив солдат ремонтувати свій будинок і платив їм бойові.

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