Те мужчины не являются привилегированными, — в Закарпатском ТЦК объяснили вручение повесток в спортзалах

В ТЦК сообщили, что вручают повестки законным способом, а мужчины призывного возраста, которые занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха, не привилегированы.

Как мы писали, на днях сотрудники ТЦК провели рейды в тренажерных залах Мукачево и Хуста на Закарпатье, вручая мужчинам повестки. В Закарпатском ОТЦК отреагировали на ситуацию, заявив, что повестки вручают законным способом, а мужчины призывного возраста, которые занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха, не являются привилегированными.

«Работники Закарпатского ОТЦК и СП законным способом продолжают в рамках мобилизационных мероприятий вручать повестки. По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха не привилегированы по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага», – говорится в сообщении.

Также отмечают, что вручение повестки не означает, что призывника сразу же забирают на фронт.

«Сначала уточняются данные, призывник проходит медицинское освидетельствование и уже только после этого, если человек годен к службе, выдается мобилизационное распоряжение. Следовательно, призывник едет учиться. Также сообщаем об ответственности за уклонение и любое препятствие в выдаче повесток. Согласно части 1 статьи 114 Уголовного кодекса «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период» влечет лишение свободы на срок от 5 до 8 лет», – отметили в центре комплектования.

Напомним, что появилось видео из спортзалов Киева, куда также пришли работники ТЦК.

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