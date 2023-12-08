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  1. В Украине

Судили экс-сотрудника Управления госохраны Украины, который обеспечивал жильем и продуктами оккупантов

16:03, 8 декабря 2023
К 15 годам за решеткой приговорен экс-сотрудник УГО, который перешел на сторону врага, отбывая службу на Черниговщине.
Судили экс-сотрудника Управления госохраны Украины, который обеспечивал жильем и продуктами оккупантов
Источник фото: Офис Генерального прокурора
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Экс-сотрудник Управления госохраны Украины приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену и самовольное оставление воинской части или места службы. Такой приговор вынес суд по принципиальной позиции Офиса Генерального прокурора.

Согласно обвинительному приговору, экс-сотрудник УГО, будучи военнослужащим и работником правоохранительного органа, в феврале 2022 года не явился на службу в условиях военного положения, нарушив военную присягу и перейдя на сторону врага.

Он находился на временно оккупированной территории в селе Новая Басань Черниговской области до марта 2022 года, выполняя приказы командиров военнослужащих Российской Федерации. Осужденный обеспечивал их проживанием и приготовлением пищи, взаимодействуя с оккупантами и участвуя в завладении товарами из местных магазинов. Также он принимал участие в патрулировании территории с оружием и отбирал продукты и другое имущество у местных жителей.

Осужденный будет оставаться под стражей до вступления приговора в законную силу.

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