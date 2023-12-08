Работники ТЦК пришли вручать повестки на тернопольский рынок, видео

Сегодня утром, 8 декабря, работники Территориального Центра Комплектования и Социальной Поддержки пришли с повестками на тернопольский рынок.
Военкомам заметили наличие военкоматов в одном из торговых рядов на улице Торговица.
Кроме того, сегодня в Киеве сотрудники ТЦК с повестками посетили спортзалы. Аналогичные инциденты произошли ранее в городах Мукачево и Хуст на Закарпатье.
Видео о раздаче повесток в Тернополе распространяются в местных телеграмм-каналах.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.