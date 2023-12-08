Работники ТЦК пришли вручать повестки на тернопольский рынок, видео

В соцсетях распространяют видео, на котором работников ТЦК с повестками ищут мужчин на рынке в Тернополе.

Сегодня утром, 8 декабря, работники Территориального Центра Комплектования и Социальной Поддержки пришли с повестками на тернопольский рынок.

Военкомам заметили наличие военкоматов в одном из торговых рядов на улице Торговица.

Кроме того, сегодня в Киеве сотрудники ТЦК с повестками посетили спортзалы. Аналогичные инциденты произошли ранее в городах Мукачево и Хуст на Закарпатье.

Видео о раздаче повесток в Тернополе распространяются в местных телеграмм-каналах.

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