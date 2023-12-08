Ексначальника окупаційного відділу поліції Скадовська засудили до 15 років за ґратами

У 2022 році він добровільно пішов на співпрацю з ворогом та зайняв посаду у незаконному правоохоронному органі.

Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові засудили зрадника з Луганщини, який пішов на співпрацю з російськими окупантами та став псевдокерівником правоохоронного органу в Скадовську. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що у травні 2022 року в окупованому Скадовську Херсонської області він добровільно пішов на співпрацю з ворогом та зайняв посаду у незаконному правоохоронному органі.

Окупанти призначили його керівником у так зване «Скадовское районное отделение Главного управления Министерства внутренних дел по Херсонской области».

Перебуваючи на псевдопосаді, чоловік здійснював підбір кадрів та співробітників до лав так званої поліції. Також він організовував матеріально-технічне забезпечення незаконно створеного підрозділу.

А ще колаборант надавав вказівки щодо незаконного затримання громадян, яких згодом утримували в приміщенні так званого відділу поліції.

Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна и позбавили права обіймати будь-які посади в органах державної влади України терміном на 15 років.

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