В НАБУ заявили, что начинают подготовку к расширению штата

Как писала «Судебно-юридическая газета» в пятницу, 8 декабря, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» об усилении институционной способности Национального антикоррупционного бюро Украины »10203-1 от 14.11.2023.
В НАБУ сообщили, что Национальное бюро начинает подготовку к расширению штата и надеется на скорейшее подписание Президентом Владимиром Зеленским.
Документ предусматривает поэтапное проведение конкурса по замещению дополнительных вакантных должностей: по 100 ежегодно в период 2024-2026 гг.
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