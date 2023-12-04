Дмитрий Шпенов подал заявление о сложении депутатских полномочий

Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании, заявив Руслан Стефанчук.

Народный депутат Дмитрий Шпенов подал в Верховную Раду заявление о сложении депутатских полномочий и досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины.

Об этом сообщил Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

«В Верховную Раду Украины поступило заявление от Шпенова Дмитрия Юрьевича о сложении депутатских полномочий и досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины.

Соответствующее заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании», - написал Руслан Стефанчук.

Напомним, что стало известно о том, что народный депутат Максим Ефимов решил сложить депутатский мандат.

Источник фото: Руслан Стефанчук

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