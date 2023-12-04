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  1. В Украине

Чек РРО сформирован на неправильную дату: будет ли ответственность

20:05, 4 декабря 2023
При проведении расчетов дистанционно, фискальный кассовый чек должен выдаваться потребителю либо непосредственно при осуществлении расчетов с ним, либо позже момента получения им товара.
Чек РРО сформирован на неправильную дату: будет ли ответственность
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Государственная налоговая служба разъяснила, применяется ли ответственность к субъекту хозяйствования, осуществляющего деятельность с использованием интернета, если расчетный документ был сформирован не на дату получения предварительно оплаченных покупателем средств на карточный счет продавца, а в момент отгрузки товара.

Правовые основы применения регистраторов расчетных операций и/или программных РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг установлены Законом Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" с изменениями и дополнениями. Действие его распространяется на всех субъектов хозяйствования, их хозяйственные единицы и представителей (уполномоченных лиц) субъектов, осуществляющих расчетные операции в наличной и/или безналичной форме.

В соответствии с преамбулой Закона № 265, установление норм по неприменению РРО/ПРРО в других законах, кроме Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 г. № 2755-VI, не допускается.

Обязанность применения РРО/ПРРО зависит не от формы расчетов, а возникает исключительно при наличии обстоятельств, сопровождающих хозяйственные операции предприятия, которые четко определены законодательством, в том числе, нормами его прямой действий, устанавливающими исключения из общих правил.

Законодательство Украины одинаково распространяет свое действие как на наличные, так и безналичные расчеты, осуществленные с помощью POS-терминалов и платежных сервисов, использующих реквизиты платежных карт продавцов товаров в сети интернет, проводимых субъектами хозяйствования всех форм собственности, в сфере торговли , общественного питания и услуг, поэтому обязанность субъекта хозяйствования применять РРО/ПРРО при получении оплаты за товары (работы, услуги) зависит не от формы оплаты, а возникает в соответствии со способом ее осуществления.

То есть, для субъекта хозяйствования, на которого распространяется действие Закона № 265, для целей применения РРО/ПРРО не имеет значения какой способ для оплаты выбрал покупатель (потребитель), а имеет значение только способ, предложенный субъектом хозяйствования покупателю (потребителю).

Порядок проведения расчетов в сфере торговли, общепита и услуг и применения РРО/ПРРО установлен ст. 3 Закона № 265.

Закон №265 не устанавливает конкретных временных промежутков фискализации расчетов, а лишь определяет обязанность ее осуществления.

Согласно абзацу третьему части одиннадцатой ст. 8 Закона Украины "О защите прав потребителей" расчетный документ должен быть издан или создан в электронной форме не позднее момента передачи товара (услуги).

Следовательно, основной нормой законодательства в Украине, которой определен промежуток времени, в который необходимо предоставить покупателю (потребителю) расчетный документ, является абзац третьей части одиннадцатой ст. 8 Закона №1023.

Таким образом, при условии проведения расчетов дистанционно, фискальный кассовый чек должен выдаваться потребителю либо непосредственно во время расчетов с ним, либо не позднее момента получения им товара.

При этом бумажная и электронная форма фискальных кассовых чеков равнозначны между собой и могут выдаваться в любом случае.

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