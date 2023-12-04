рф пыталась атаковать объект критической инфраструктуры на Прикарпатье

Обошлось без жертв и значительных разрушений.

Ночью россия в очередной раз устроила массированную шахедную атаку по Украине, которая продолжалась до рассвета. Враг пытался нанести удар по критической инфраструктуре Прикарпатья.

Большинство дронов летели именно на западную Украину.

"Враг не прекращает совершать атаки на объекты критической инфраструктуры Прикарпатья. Этой ночью оккупанты атаковали Украину БпЛА. На рассвете во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники на территории нашей области", - рассказала глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

По данным Онищук, на месте падения обломков работают соответствующие службы. Обошлось без жертв и значительных разрушений.

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