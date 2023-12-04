В Нью-Йорке в США хотят ввести плату за проезд в наиболее оживленных районах города

Согласно плану тарификации пробок в Нью-Йорке, водителям придется платить за въезд в наиболее загруженные части Мангеттена.

Источник фото: Sasha Maslov for The New York Times

Нью-Йорк на пороге того, чтобы стать первым городом США, который будет взимать с водителей плату за въезд в наиболее оживленные районы.

Об этом сообщает «The New York Times».

За это решение должны проголосовать в начале 2024 года

Сингапур взимает плату за пробки от середины 1970-х годов. Город на протяжении многих лет постоянно совершенствовал и модернизировал свою систему сбора платы, чтобы сделать ее более гибкой и эффективной. В 2007 году Стокгольм ввел налог на пробки в центральной части города после того, как избиратели одобрили его на референдуме. Лондон установил зону пробок в 2003 году, и быстро увидел улучшение на своих улицах. По словам городских властей, в течение года количество въезжающих в зону транспортных средств уменьшилось на 18 процентов.

«Мы можем многому научиться у них по поводу общественной поддержки, технологий и того, как мы можем улучшить ценообразование пробок в будущем», - сказал Сэмюэл И. Шварц, бывший городской комиссар по дорожному движению.

Если планы реализуют, с въезжающих в зону сбора водителей будут взимать плату в размере 15 долларов, но платить придется только раз в день. В зависимости от размера коммерческие грузовики будут платить 24 или 36 долларов. Мотоциклы будут платить $7,50 всего один раз в день. За такси и транспортные средства для совместной поездки не будет взиматься суточная плата, но дополнительные 1,25 долларов США будут добавлены в тарифы на такси и 2,50 долларов США для совместных поездок.

Тарифы будут действовать в течение большей части дня с 5:00 до 21:00 по будням и с 9:00 до 21:00 по выходным.

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