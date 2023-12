В Нью-Йорке в США хотят ввести плату за проезд в наиболее оживленных районах города

Согласно плану тарификации пробок в Нью-Йорке, водителям придется платить за въезд в наиболее загруженные части Мангеттена.

Источник фото: Sasha Maslov for The New York Times

