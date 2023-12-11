НАБУ и Совещательная группа экспертов будут сотрудничать для формирования добропорядочного состава Конституционного Суда Украины

Национальное антикоррупционное бюро подписало Меморандум о сотрудничестве с Совещательной группой экспертов.
Его главная цель – обеспечение прозрачного и беспристрастного подхода к проведению конкурса на должности судей Конституционного суда Украины, а также проверка добродетели кандидатов.
Документ предусматривает всесторонний обмен информацией между Национальным бюро и Совещательной группой экспертов о коррупционных и других уголовных правонарушениях кандидатов на должность судей КСУ.
Ранее мы писали, что НАПК и Совещательная группа экспертов также будут сотрудничать для формирования добропорядочного состава КСУ.
Источник фото: НАБУ
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