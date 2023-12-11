НАБУ и Совещательная группа экспертов будут сотрудничать для формирования добропорядочного состава Конституционного Суда Украины

Документ предусматривает всесторонний обмен информацией между НАБУ и Совещательной группой экспертов о коррупционных и других уголовных правонарушениях кандидатов на должность судей КСУ.

Источник фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро подписало Меморандум о сотрудничестве с Совещательной группой экспертов.

Его главная цель – обеспечение прозрачного и беспристрастного подхода к проведению конкурса на должности судей Конституционного суда Украины, а также проверка добродетели кандидатов.

Документ предусматривает всесторонний обмен информацией между Национальным бюро и Совещательной группой экспертов о коррупционных и других уголовных правонарушениях кандидатов на должность судей КСУ.

Ранее мы писали, что НАПК и Совещательная группа экспертов также будут сотрудничать для формирования добропорядочного состава КСУ.

Источник фото: НАБУ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.