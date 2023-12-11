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  1. В Україні

Обвал стіни на будівництві в центрі Києва: розпочато досудове розслідування

16:40, 11 грудня 2023
Столична прокуратура повідомила, що у межах провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.
Обвал стіни на будівництві в центрі Києва: розпочато досудове розслідування
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Як раніше ми писали, у Печерському районі Києва під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал, внаслідок чого загинув чоловік.

Київська міська прокуратура повідомила, було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України).

«За попередніми даними, 11 грудня 2023 року під час проведення будівельних робіт з капітального ремонту підпірної стіни по вул. Лютеранській стався обвал конструкції. Внаслідок отриманих травм один з робітників загинув на місці, ще трьох госпіталізовано до лікарні», - пишуть у прокуратурі.

У відомстві зазначають, що у межах провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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