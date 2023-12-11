Як працюватимуть сервісні центри МВС у святкові дні

Сервісні центрі МВС у святкові дні працюватимуть за звичним графіком. Про це повідомили у пресслужбі.
«До нас ідуть різдвяні та новорічні свята. Але у воєнний час ми працюємо, як зазвичай, без вихідних і скорочених годин роботи», - повідомили там.
Графік роботи:
- у вівторок-п’ятницю – з 08:00 до 17:00 без обідньої перерви,
- у суботу – з 08:00 до 15:45 без перерви на обід.
Прийом громадян здійснюється за попереднім записом онлайн, або у порядку «живої» черги, що регулюється талонами з терміналу, встановленому у закладі.
Регіональні та Головний сервісні центри МВС працюють так:
- понеділок-четвер – з 09:00 до 18:00
- п’ятниця – 09:00 до 16:45.
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