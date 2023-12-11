Як працюватимуть сервісні центри МВС у святкові дні

Сервісні центри МВС у святкові дні будуть працювати як зазвичай, без вихідних і скорочених годин роботи.

Джерело фото: facebook.com/hsc.gov.ua

Сервісні центрі МВС у святкові дні працюватимуть за звичним графіком. Про це повідомили у пресслужбі.

«До нас ідуть різдвяні та новорічні свята. Але у воєнний час ми працюємо, як зазвичай, без вихідних і скорочених годин роботи», - повідомили там.

Графік роботи:

у вівторок-п’ятницю – з 08:00 до 17:00 без обідньої перерви,

у суботу – з 08:00 до 15:45 без перерви на обід.

Прийом громадян здійснюється за попереднім записом онлайн, або у порядку «живої» черги, що регулюється талонами з терміналу, встановленому у закладі.

Регіональні та Головний сервісні центри МВС працюють так:

понеділок-четвер – з 09:00 до 18:00

п’ятниця – 09:00 до 16:45.

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