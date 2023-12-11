Зеленський заявив, що не піде на компроміси з Путіним та не сяде за стіл переговорів

Зеленський виключає компроміси з путіним, оскільки російському диктатору не потрібен мир в Україні.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає можливим проведення переговорів з російським диктатором володимиром путіним або спільниками кремля, оскільки, за його словами, путіну не цікавий мир в Україні. Крім того, в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ Зеленський висловив сумніви щодо можливості досягнення компромісу.

«Перш за все, йому (путіну, - ред.) не потрібен мир. Коли ми хочемо вирішити якусь проблему, ми повинні зрозуміти, що це потрібно всім сторонам. Ми хочемо закінчити війну», – зауважив Зеленський.

Президент також додав, що не уявляє ситуації, де він міг би сісти за стіл для обговорення питання з російським керівництвом щодо умов життя людей, які проживають на окупованих територіях України.

«Як я можу домовлятися з путіним? Давайте на секунду забудемо, що він вбивця. З російською стороною. Як я можу домовлятися з ним про людей, які знаходяться в якихось містечках-селищах, яких окупували, які там живуть. І тут сідають двоє людей чи дві команди і кажуть: хай вони твої. Хто ми такі, щоб вирішувати де людині жити, ким бути, якою мовою говорити, який прапор поважати? Хто ми такі?» – заявив Зеленський.

Глава держави також наголосив, що його обов'язком за Конституцією України є захист прав та свобод людей, а також звільнення їх від окупантів. За його словами, поряд з ним повинні бути громадяни, готові брати участь у захисті зброєю та надавати допомогу людям під окупацією.

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