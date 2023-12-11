Українці почали їсти більше м’яса птиці та яловичини і менше свинини

У 2023 році українці споживали в середньому по 27 кг птиці та 7,4 кг яловичини на одну особу.

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що у 2023 році громадяни почали більше споживати м’яса птиці та яловичини, ніж торік. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що цього року українці споживали в середньому по 27 кг птиці та 7,4 кг яловичини на одну особу. Минулого року ці показники були 26,2 кг та 7 кг відповідно.

«При цьому споживання свинини зменшилось, у 2023 році українці споживали 19,8 кг свинини на рік, тоді як у 2022 році – 20,3кг», - сказано у повідомленні.

У Мінагрополітики додали, що відповідно до споживання збільшилося і виробництво: м’яса птиці вироблено більше на 32 тис. тонн – до 1 млн 285 тисяч тонн, яловичини на 4 тисячі тонн - до 272 тисяч тонн. Нарощування власного виробництва дозволило зменшити кількість імпорту обох видів мʼяса на 19 тис. тонн. М’яса птиці було імпортовано на 17 тисяч тонн менше — 61 тисяча тонн, а яловичини на 2 тисячі тонн меньше – 5 тисяч тонн. Знизився також й імпорт свинини з 74 тис. тонн до 41 тис. тонн.

Загалом споживання свинини, яловичини та м’яса птиці зросло з 54,1 кг у 2022 році до 54,7 кг у 2023. Імпорт всіх трьох видів м’яса знизився на 52 тис. тонн - до 108 тисяч тонн.

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