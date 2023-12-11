Словацькі перевізники заблокували один пункт пропуску на кордоні з Україною

Рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє–Нємецке» заблокований словацькими перевізниками.

Джерело фото: lvіv.media

Перевізники Словаччини обіцяли відновити блокаду кордону з Україною 11 грудня. І вже стало відомо, що заблоковано рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє–Нємецке», що розташований на кордоні з Україною. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними словацьких прикордонників, заблоковано рух вантажних автомобілів, які перетинають кордон з Україною і направляються в бік Словаччини. Наразі рух вантажівок, які виїжджають зі Словаччини, не обмежено.

На момент повідомлення перед пунктом пропуску «Ужгород», що є паралельним словацькому «Вишнє Нємецке», у черзі для виїзду до Словаччини очікує 1263 вантажівки. Пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі без будь-яких обмежень.

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