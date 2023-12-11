Дональда Туска избрали новым премьером Польши

Сейм Польши избрал нового главу польского правительства Дональда Туска.

Польский Сейм избрал лидера "Гражданской коалиции" Дональда Туска новым премьер-министром страны. Об этом сообщила газета Wyborcza.

Как отмечается, "за" проголосовали 248 депутатов, против выступивших 201.

Туск уже возглавлял правительство в 2007-2014 годах. Он отметил, что должен был вернуться на должность премьера.

"Я хотел бы поблагодарить членов партии "Право и справедливость", именно вам удалось разбудить миллионы людей. Именно благодаря тому, что вы пытались сделать не только со мной, но и демократией, так много поляков проснулись 15 октября", - отметил Туск.

Перед этим Сейм Польши не выразил доверия правительству Матеуша Моравецкого.

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